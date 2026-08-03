Tri uzastopna koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu izazvala su veliku pažnju javnosti, ali i brojne kritike zbog organizacije, te se sada oglasio i sam pevač.

Naime, nakon tvrdnji nezadovoljnih posetilaca i najava kolektivnih tužbi, poznati kantautor oglasio se na društvenim mrežama i otkrio kako je doživeo tri koncertne večeri.

- Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostat će ove naše... Tri noći. Hvala što sam se osećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće - napisao je prvo, izmenivši stihove svoje pesme "Sito".

Inače, nakon skandala koji su izbili u petak tokom prvog koncerta Dina Merlina na Koševu u Sarajevu, kao i malverzacija sa nekoliko hiljada karata, oglasila se i žena koja nije uspela da uđe na stadion.

O tužbama posle haosa

Ona je napisala da se sprema tužba protiv Merlina i organizatora koncerta, navodeći pri tome da je reč o pevačevoj firmi.

Kako je navela, ona je kartu svoju kupila kod zvaničnog distributera, ali je opet izvisila.

- Ja sam kupila četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da peva u 21:15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo što se čulo i unutra, i on je čuo, i ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato, naš dobri adžija, ide ti kolektivna tužba za naknadu troškova i molim sve koji ovo čitaju, a prevareni su tu noć, da se pridruže grupi na Fejsbuku "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriaticket firme - napisala je gospođa.

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