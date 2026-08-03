Pevačica Tanja Jovićević bila je davnih dana na vrhuncu slave, a poslednjih godina se povukla, te je imala vrlo teške periode.

Naime, Tanja je u jednom momentu ostala na ulici, biznis joj je propao i izgubila je stan u Beogradu.

- Joj, ne znam šta da kažem. Nemam ja recept za preživljavanje, ali svaki novi dan je prilika da sačekate i vidite šta će se desiti. Ja sam prilično nestrpljiva osoba i sad se lečim od te neuroze, mislim ja sama sebe lečim. Trudim se da budem strpljiva, međutim najgore je što nemam toliko svirki koliko bih volela i što se ne družim sa ljudima sa kojima bih volela. Dakle, to je meni užasan hendikep, to mi najviše nedostaje. Ali dobro, biće kako Bog kaže- rekla je Tanja svojevremeno.

Zbog loših poslovnih poteza izgubila je stan u Beogradu.

- Ma nije bitno. Bitno je da su propali, rekla je.

Ona se jedno vreme hranila u narodnoj kuhinji, a kako je sama istakla, u tome nikada ništa nije videla sramotno.

O veri i nadi

Dugo je živela u jednom iznajmljenom pansionu na Ibarskoj magistrali, pa je u tom periodu razmišljala da se zamonaši, jer nije imala kud, a spas je pronalazila samo u veri.

- Bog je uvek bio uz mene, zašto ne bi bio i tad? Šta ću ja u ovom gradu? Šta ću ja u bilo kom gradu gde me neće? Ali pošto još uvek imam šta da kažem ne bih ja otišla u monaštvo iz ogorčenja i razočarenja nego zato što jednostavno nisam videla kako dalje. I eto, Gospod me je ipak ostavio u ovom vavilonu pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje.

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