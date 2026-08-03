Pevač Bojan Tomović već neko vreme ponovo ima zdravstvenih problema koji su se vratili nakon kratkotrajne stabilizacije, a sada je za naš list progovorio o tome ko o njemu brine, kao i da mu finansijska situacija nije na zavidnom nivou.

Bojan naime, tvrdi da jeste uspeo da obezbedi sebi odreðena primanja, ali da to nije dovoljno za troškove koji su veliki na svakodnevnom nivou.

- Tačno je da već dugo ne nastupam zbog zdravstvenih problema i da imam pravo na inavalidsku penziju, plus autorska prava jer sam ja autor skoro svih svojih pesama. U tom smislu se ne žalim. Imam taman dovoljno za račune ,lekove i granulice za moje dve maltezerke Mazu i Lunu i dovoljno mi je za normalan život - kaže Bojan na početku za Alo!

On je rekao da ima ljude koji ga posećuju nakon što je napustio psihijatrijsku ustanovu, ali da sa većinom ljudi u porodici nije u dobrim odnosima, dok je za sve kriv njegov kako tvrdi, bipolarni poremećaj.

- Ti sa kojima sam dobar takoðe imaju svoje obaveze, ne mogu da budu uz mene po ceo dan, ali sa većinom nemam kontakt. Kada imate bipolarni poremećaj kakav imam ja, teško je ljudima i da vas trpe. Ponekad sam sebi najgori, ali navikao sam na to. Kada mi je loše sam odem i bolnicu, dešavalo mi se da pomešam lekove i alkohol, ali alkohol mi je i nekim trenucima bio jedina stvar koja ki je dizala raspoloženje, iako sam znao da mogu da nastanu problemi. Lekovi koje uzimam su jaki, tu nema zezanja, ali sve sam uvek i ceo život radio na svoju ruku - zaključuje Bojan.

Brat i majka nisu dolazili u posetu

Stvar koja ga mori i danas jeste činjenica da brat i majka nisu hteli da ga posete kada je poslednji put bio hospitalizovan.

-Kad je moje stanje zdravstveno u pitanju, situacija je takva da se često menja. Prosto to je disbalans u mozgu i ja tu ne mogu ništa. Majka i brat inače nisu hteli da mi dođu u bolnicu dok sam tamo ležao. Moja rođaka Viktorija mi je jedina podrška i nju uvek zovem, ma šta god da mi je potrebno. Sa njom sam uvek, ona mi daje za sve vetar u leða, iako znam da i sama bije svoje teške bitke - kaže Tomović.

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