Dragana Katić je pre izvesnog vremena doživela nezgodu na snimanju emisije "Nikad nije kasno" prilikom koje je zadobila lakše povrede.

Dok je silazila sa velike scene pomerila se scenografija, te joj je noga upala u rupu nakon čeg je završila na podu.

Tom prilikom je izvrnula zglob, a kasnije joj se na kolenu stvorio hematom.

Tada se Dragana i uprkos povredama vratila na scenu i nastavila sa radnim zadatkom kao da ništa nije bilo.

- Ljudi ne znaju da nije uvek lako. Misle da je sve sjaj i glamur, a ne znaju koliko toga ljudi koji rade na emisiju moraju da prođu, da bi se dobio finalan produkt - rekla je tada Dragana.

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