Posle punih osam godina, nekada ljute rivalke Tamara Milutinović i Teodora Džehvarović večeras su se prvi put srele u emisiji Ami G show, te su sve oči bile uprte u njih, jer su ljudi želeli da saznaju kako će se ponašati.
Naime, njih dve su bile u žestokom sukobu posle raspada grupe Đavolice u čijem sastavu su bile, a sad su o svemu progovorile na ovaj način.
- Vest koja me je obradovala je da su se Tamara i Teodora pomirile - rekao je Amidžić na početku.
- Davno prošlo, znaš - rekla je kroz smeh Tamara, pa se nadovezala Teodora:
- Sigurno, nisi mogao da spavaš - dodala je Džehva, pa nastavila:
- Čekaj, nisi stavio tu da obaramo ruke večeras.
Na njenu šalu se nadovezala i Tamara:
- Dobru si mu ideju dala.
Ognjena zanimalo samo pomirenje
Amidžića je interesovalo kako su se pomirile.
- Spontano je bilo, ali dobro i ona i ja već godinama unazad pričamo da se samo čeka taj susret. To je istina, čekao se susret i srele smo se na aerodromu. Baš je bilo spontano, krenule smo jedna ka drugoj - objasnila je Tamara.
Džehva je, zatim dodala da joj je bilo drago kad je ugledala koleginicu, jer je došlo do pomirenja.
-Meni je baš bilo drago što smo se srele, jer predpostavljam da se nismo tako srele da ne bi bilo zvanično. Ne bih ti sad ja pisala na Instagramu, a verujem ni ti meni - dodala je Teodora, pa je sada sve bilo jasnije jer su se pevačice složile oko svega i u miru.
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