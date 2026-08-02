Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

Upitan o odnošenju Hrvatske prema zločincima, rekao je:

Poslednji put kad smo govorili o tome, podsetiću vas na reakciju Hrvatske: Samo su rekli "naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj". Nego će da vam kažu "oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno". Ne baš na taj otvoren način, već onako upakovano, da mi to možemo da razumemo.

- NIkad nisu u stanju da kažu ono malo "izvinite". Zbog najstrašnijeg logora na svetu... Možda ne kao Aušvic Birkenau, ali po monstruoznosti, tipu zločina, gori od svakog od tih drugih logora.

- Ne smemo da zaboravimo porodicu Drča... Taman kad su mislili da su sve izbegli, tu su stradali. Hrvatska vojska je direktno uletela u Mrkonjić, išli su sve do Borca, i malo severnije, bila je ugrožena i Banjaluka. Tu ima mnogo pitanja za nas Srbe kakve smo sve greške napravili u svakom smislu. Deo toga ću prvi put da analiziram u svom obraćanju u utorak. Govoriću o nečemu za šta sam 50 odsto zaslužan. Govorićemo i o našim greškama i šta moramo da izbegnemo u budućnosti. Da bismo sačuvali ljude na njihovim ognjištima i da bismo mi kao celina mogli da napredujemo. Mnogo nepoštovanja prema našim žrtvama, od nas samih.

- Nikad niste mogli da čujete za priču Srba iz Bugojna, u okolini Dervente su prvi zločini počinjeni. Moramo sebe da menjamo i mnogo toga drugačije da uradimo.

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