Pevačica Dragana Radosavljević Cakana jednom prilikom je iznenadila gledaoce svojim potezima u emisiji kod Sanje Marinković, s obzirom na to da je gotovo tokom cele emisije prekrivala usta rukama.

Pravi razlog za ovaj potez bio je to što je pevačica želela da sakrije da joj fali zub, te je sve vreme skrivala osmeh.

Sanja Marinković nije mogla da ignoriše ovu situaciju, pa je u trenutku kada je pevačica trebalo da se nasmeje na jednu anegdotu otkrila da Cakana ima problem "estetske, tačnije zdravstvene prirode".

Kako je pevačica i sama ranije priznala, u toku je "remont" njenih zuba jer su krunice koje je stavila pre 18 godina "korodirale". Zbog toga je morala da ih menja i sada strpljivo čeka svoj novi osmeh.

Skromni počeci pevačice

Inače, iza Dragane Radosavljević Cakane je bogata muzička karijera, ali njen početak bio je veoma skroman.

Pre nego što je osetila ukus uspeha, Cakana je novac zarađivala čisteći tuđe toalete i gelendere preko Omladinske zadruge, te se nije libila da o tome javno u više navrata i govori.

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