Pevač Saša Kovačević (40) uskoro će se ostvariti u ulozi oca, a on i njegova supruga Zorana sada su otkrili i pol bebe.

Nakon godina tokom kojih su priželjkivali potomstvo, njihova najveća želja konačno će biti ostvarena.

Naime, njih dvoje uskoro će postati roditelji dečaka.

- Presrećni smo što ćemo dobiti sina – poručili su oni za "Hello".

Par je u početku uspešno krio vest o trudnoći od javnosti, a tek nedavno su odlučili da podele lepe vesti sa svojim pratiocima i obožavaocima.

Saša je nedavno govorio i o prinovi, osvrnuvši se na to da li priželjkuje dečaka ili devojčicu, ne skrivajući uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja koje je pred njim.

-Jako smo srećni, radujemo se. Postaću otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao - rekao je pevač.

Tom prilikom dodao je da su zajedno već devet godina i da su dugo radili na proširenju porodice.

-Mi smo devet godina zajedno i duži vremenski period radimo na tome. Svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku koju od druge godine doživljavam kao svoju, i to će verovatno biti slično - naveo je.

Pevač je istakao i da u njihovom odnosu vlada sklad i timski duh.

-Mi smo tim, funkcionišemo isto. Kada ne radim, sa porodicom sam. Njoj u trudnoći određena hrana i mirisi smetaju, pa tu moramo da balansiramo. Do sada nisam kuvao, ali ne bežim od toga - priznao je iskreno.

"Voleo bih da dobijem devojčicu"

-Postoji deo mene koji smatra da bi neko trebalo da nastavi porodičnu lozu Kovačević, to mi je važno. Ipak, voleo bih da dobijem devojčicu, jer sam veoma vezan za svoju Iskru i iskustvo odrastanja sa njom od njene druge godine mi je bilo prelepo. Dakle, voleo bih ćerku, ali ako bude sin, biću jednako srećan - konstatovao je Kovačević.