Ispovest pevačice Snežane Jovanović Šikice izazvala je mnoštvo reakcija u javnosti nakon što je potpuno otvoreno progovorila o svojoj vezi sa oženjenim muškarcem, te tvrdi da je rasturen brak sa dvoje dece.

Naime, Šikica je već 50 godina u braku sa Slobodanom Jovanovićem, iako je on u trenutku kada su ušli u vezu bio oženjen.

Kako je Snežana otkrila, kada se Slobodan vratio iz vojske, saznala je da on već ima suprugu i dvoje dece. Iako u početku nije želela da bude sa njim, emocije su prevagnule.

Sve je svesno uradila

Pevačica priznaje da je svesno rasturila taj brak, ali ističe da je Slobodan pre nje imao "pitaj Boga koliko još" partnerki.

Kada se zaljubila, povratka više nije bilo, pa mu je postavila jasan uslov: poručila mu je da ne može da živi sa njom ako planira da istovremeno živi i sa svojom tadašnjom ženom.

Iako smatra da muškarci retko ostavljaju žene zbog drugih, ona veruje da Slobodan jednostavno nije voleo svoju prvu suprugu, zbog čega je na kraju i doneo odluku da ostane sa njom. Njihova ljubav i pored teških početaka uspešno traje već pola veka, a tokom braka su dobili dvoje dece – sina Milana i ćerku Oliveru, na čije su rođenje čekali punih osam godina.

BONUS VIDEO: