Pop pevač Saša Kovačević danas je izgovorio sudbonosno "da" dugogodišnjoj partnerki Zorani Tasovac, sa kojom očekuje svoje prvo dete.

Iako je ceremonija venčanja održana daleko od očiju javnosti, pojedini trenuci sa proslave ipak su dospeli u medije i privukli veliku pažnju.

Za prvi ples mladenci su odabrali emotivnu numeru Rođe Raičevića "U tebe sam zaljubljen".

Dok su plesali zagrljeni, nisu skidali osmehe sa lica, a stihovi pesme dodatno su upotpunili romantičnu atmosferu.

"Reći ću ti, neću kriti, u tebe sam zaljubljen, čini mi se, život ceo, čekao sam na tebe...", stihovi su uz koje su otvorili slavlje.

Zorana je nakon sklapanja braka uzela suprugovo prezime, pa će se ubuduće prezivati Kovačević.

Mlada je zablistala u elegantnoj beloj venčanici, dok se pevač odlučio za klasično crno odelo, koje je upotpunilo svečani izgled mladenaca.

Podsetimo, Kovačević je nedavno govorio o sreći koju osećaju zbog prinove koja uskoro stiže, ističući da s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog deteta.

-Jako smo srećni, radujemo se. Postaću otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao - rekao je pevač.

Tom prilikom dodao je da su zajedno već devet godina i da su dugo radili na proširenju porodice.

-Mi smo devet godina zajedno i duži vremenski period radimo na tome. Svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku koju od druge godine doživljavam kao svoju, i to će verovatno biti slično - naveo je.

Pevač je istakao i da u njihovom odnosu vlada sklad i timski duh.

-Mi smo tim, funkcionišemo isto. Kada ne radim, sa porodicom sam. Njoj u trudnoći određena hrana i mirisi smetaju, pa tu moramo da balansiramo. Do sada nisam kuvao, ali ne bežim od toga - priznao je iskreno.

"Voleo bih da dobijem devojčicu"

-Postoji deo mene koji smatra da bi neko trebalo da nastavi porodičnu lozu Kovačević, to mi je važno. Ipak, voleo bih da dobijem devojčicu, jer sam veoma vezan za svoju Iskru i iskustvo odrastanja sa njom od njene druge godine mi je bilo prelepo. Dakle, voleo bih ćerku, ali ako bude sin, biću jednako srećan - konstatovao je Kovačević.