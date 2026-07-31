Nastasija, mlađa sestra Milana Stankovića i prava je lepotica, a kako je do sada poznato ne voli previše da se pojavljuje u javnosti.

Fizički izgled nije jedina sličnost između njih: Milan Stanković i Nastasija Đukić završili su istu srednju školu - medicinsku i veoma su bliski.

Otkrio koliko je o njoj brinuo

Njegova sestra radi u bolnici, a on je pre dve godine za emisiju „Premijera-Vikend Specijal“ otkrio da je strahovao za njen život zbog koronavirusa.

- Ja sam noćima istraživao o koroni, jako sam brinuo, globalno mi se ne sviđa ta priča, a naročito lokalno jer mi je sestra medicinska sestra zaposlena u toj sferi. Kad mi je poslala prvi put sliku sa svim onim, ja sam se uplašio ali sam bio i ponosan. Ja sam završio isto srednju medicinsku školu, da nisam pevač, sigurno bih sada lečio nekoga. To je najhumaniji posao – kazao je tada pevač, a inače je poznato da su on i njegova sestra vrlo vezani, kao i da su jednom drugom velika podrška za sve što rade.

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