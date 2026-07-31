Pevač Ivan Milinković, koji uživa u skladnom braku sa suprugom Micom sa kojom ima sina Filipa, priznao je da je i mao iskušenja.

Naime, njega je supruga uhvatila dok je flertovao, te je morao dobro da se opravda.

- Naravno da sam bio u prilici da pogledam, evo jednog primera. Bili smo u žiriju jedan poznati pevač i ja, naišla je jedna dobra, koja je sad jako poznata, tad je bila na audiciji, i naša rekacija je bila ovakva (gurnuo nogom Anu). Ja kažem: Čoveče, face su nam na ekranu ovolike, naravno reagujemo na prvu loptu, kao muškarci, a ja dođem kući, a ona kaže: "Milinkoviću, oči ti ispale" - rekao je Ivan u emisiji "Magazin In".

Afera sa mlađom

Inače, Ivan Milinković, nekadašnji član grupe "Legende", u dugogodišnjem je braku sa suprugom Micom, a pre nekoliko godina pisalo se da ju je varao sa 20 godina mlađom.

Ivan je, međutim, tada negirao ove navode.

-To je glupost koju je neko prosuo i vi ste već ne znam koji novinar koji me zove. Napišite šta hoćete, ali što se moje intime tiče, sve je u najboljem redu - rekao je nedavno pevač.

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