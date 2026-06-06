Pevač Saša Kovačević danas se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnerkom Zoranom Tasovac, sa kojom očekuje dete.

Par je izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji održanoj daleko od očiju javnosti, bez prisustva medija i brojnih javnih ličnosti.

Zorana je na venčanju zablistala u elegantnoj čipkanoj venčanici, a atmosfera je bila emotivna i diskretna.

Ima ćerku sa Bogdanom Srejovićem

Inače, Zorana iz prethodnog braka sa biznismenom Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, koju je Saša u potpunosti prihvatio i sa kojom je izgradio blizak odnos.

Ranije je govorio o svom odnosu sa Iskrom, ističući da je doživljava kao svoje dete.

-Svi znaju da nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam, iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas ne ulazi. Nju zaista doživljavam kao svoju ćerku. Imamo prelep odnos, a što se vaspitanja tiče, sve kreće iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je veoma emotivna i osoba sa kojom može da se razgovara o svakoj temi - izjavio je pevač.

"Voleo bih da dobijem devojčicu"

-Postoji deo mene koji smatra da bi neko trebalo da nastavi porodičnu lozu Kovačević, to mi je važno. Ipak, voleo bih da dobijem devojčicu, jer sam veoma vezan za svoju Iskru i iskustvo odrastanja sa njom od njene druge godine mi je bilo prelepo. Dakle, voleo bih ćerku, ali ako bude sin, biću jednako srećan - konstatovao je Kovačević.