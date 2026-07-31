Influenserka Ivana Slipčević, poznata kao Tačkasta Mara, koja je svojevremeno bila u žiži javnosti zbog veze sa biznismenom Brankom Babićem, ponovo je privukla pažnju na Instagramu.

Ona je objavila fotografiju na kojoj leži na dušeku u bazenu, pokazujući svoje izvajano telo u atraktivnom kupaćem kostimu.

Pored finog izgleda, veliku pažnju privukla je i poruka koju je napisala preko slike: „Naterana da pišem poštovanje, rođena da pišem 'Slušaj, druže'”.

Ovim rečima je očigledno želela da pošalje jasnu poruku o svom stavu i nepristajanju na lažne forme u komunikaciji.

Ova objava još jednom dokazuje da Tačkasta Mara i te kako zna kako da zadrži pažnju javnosti, kako izgledom, tako i direktnim porukama.

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