Prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina, koji je večeras okupio hiljade obožavalaca, obeležila je neprijatna situacija ispred stadiona Koševo.

Iako je atmosfera u gradu od samog početka bila svečana, a publika s nestrpljenjem čekala početak spektakla, za više stotina fanova veče se pretvorilo u veliko razočaranje, piše Avaz.

Dok su hiljade posetilaca bez problema ulazile na stadion, veliki broj ljudi ostao je ispred ulaza, uprkos tome što su, kako tvrde posedovali ulaznice za koncert. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do problema sa ulaznicama.

Za sada nije jasno da li je reč o eventualnim duplikatima karata, mogućim zloupotrebama prilikom njihove preprodaje ili nekom drugom uzroku.

Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon što nadležni utvrde šta se tačno dogodilo pred izlaza na binu.

Za sada, kako mediji prenose, ispred stadiona čulo se: "Dino lopove!", od strane nezadovoljnih ljudi koji su se skupili.

Razočarali se

Među okupljenima bilo je i onih koji su na koncert došli iz drugih gradova i država, nadajući se da će prisustvovati jednom od najiščekivanijih događaja godine.

Umesto toga, mnogi su bili primorani da se razočarani vrate kućama jer su ostali ispred.

S obzirom na veliko interesovanje za koncert i činjenicu da su zakazana još dva nastupa, očekuje se da će organizatori uskoro saopštiti šta je dovelo do ove neprijatne situacije i da li će fanovima koji nisu uspeli da uđu biti ponuđeno neko rešenje.

Na društvenim mrežama odmah su počeli da se oglašavaju nezadovoljni ljudi, koji nisu uspeli da uđu, a bilo je i onih koji su insistirali da novac bude vraćen.

Alo/Republika

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