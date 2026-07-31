Osamnaestogodišnja ćerka poznatog glumca Predraga Peđe Damnjanovića odlučila je da nastavi porodičnu tradiciju, te je krenula očevim stopama i upisala Akademiju umetnosti.

Ona nosi inače, specifično ime – Tinja, koje je inspirisano jednom rekom u Bosni, a roditelji su joj ga dodelili uz posebno dopuštenje njegove drage koleginice.

Ljubav prema glumi za mladu Tinju nije samo trenutni hir, budući da je u ovom svetu prisutna još od svoje treće godine.

Iako je imala priliku da se rano uveri u to koliko snimajući dani mogu biti naporni, od svog cilja nije odustala.

Puno razloga za ponos

Peđa ima veliki razlog za ponos, a povodom ćerkine odluke da izabere glumu, on ističe: „Uvek otac treba da bude podrška”.

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