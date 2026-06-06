Pop pevač Saša Kovačević danas je u tajnosti stupio u brak sa dugogodišnjom izabranicom Zoranom Tasovac, sa kojom očekuje dete.

Tokom ceremonije, koja je protekla u intimnoj atmosferi, mlada je zablistala u beloj venčanici, dok je mladoženja za ovu priliku odabrao elegantno crno odelo.

Posebno emotivan trenutak zabeležen je tokom izgovaranja sudbonosnog "da", kada je Saša sve vreme držao ruku na stomaku svoje supruge, ne skrivajući sreću i uzbuđenje.

Par je tokom venčanja bio vidno raspoložen, a ambijent je bio uređen u bajkovitom stilu, što je dodatno doprinelo svečanoj atmosferi.

Ranije je govorio o svojoj sreći povodom prinove, ističući koliko ga je vest o trudnoći emotivno pogodila.

-Jako smo srećni, radujemo se. Postaću otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao - rekao je pevač.

Tom prilikom dodao je da su zajedno već devet godina i da su dugo radili na proširenju porodice.

-Mi smo devet godina zajedno i duži vremenski period radimo na tome. Svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku koju od druge godine doživljavam kao svoju, i to će verovatno biti slično - naveo je.

Pevač je istakao i da u njihovom odnosu vlada sklad i timski duh.

-Mi smo tim, funkcionišemo isto. Kada ne radim, sa porodicom sam. Njoj u trudnoći određena hrana i mirisi smetaju, pa tu moramo da balansiramo. Do sada nisam kuvao, ali ne bežim od toga - priznao je iskreno.

"Voleo bih da dobijem devojčicu"

-Postoji deo mene koji smatra da bi neko trebalo da nastavi porodičnu lozu Kovačević, to mi je važno. Ipak, voleo bih da dobijem devojčicu, jer sam veoma vezan za svoju Iskru i iskustvo odrastanja sa njom od njene druge godine mi je bilo prelepo. Dakle, voleo bih ćerku, ali ako bude sin, biću jednako srećan - konstatovao je Kovačević.