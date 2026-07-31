Iako danas važi za veliku zvezdu iza koje stoje decenije uspeha i pregršt megahitova, put Indire Radić bio je trnovit.

Pravi prelomni trenutak dogodio se 1996. godine, kada joj je, usred najteže životne krize, ruku spasa pružio Saša Popović.

Nakon saradnje sa legendarnim "Južnim vetrom", Indira Radić je 1995. godine za "PGP RTS" objavila album na kojem se izdvojila pesma koja joj je preko noći promenila život "Srpkinja je mene majka rodila".

Ruka spasa

Ipak, uprkos ogromnoj popularnosti ove numere, pevačica se našla na ivici finansijske propasti, bez dinara u džepu.

Daleko očajna i bez rešenja, obratila se Saši Popoviću za pomoć, a njegov potez ne samo da joj je spasao karijeru, već joj je iz koren promenio život.

- Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: "Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja. Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra - ispričao je Saša Popović u emisiji "Veče sa Indirom Radić" na Grand televiziji 2014. godine, prenose domaći mediji.

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