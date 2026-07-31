Pevačica Edita Aradinović svoje pratioce na Instagramu obradovala je serijom intimnih i prelepih fotografija iz svog privatnog života, te je pokazala kako uživa sa sestrom i bebom.

Edita koja je pre nekoliko dana postala majka, te nema sumnje da se u svemu odlično snalazi.

U prvoj seriji slika, Edita je objavila selfi sa svojom sestrom Indi.

Na fotografijama se vide njih dve, nasmejane i opuštene, sa Editom koja je glavu nežno naslonila na sestrino rame.

Sestrinska ljubav kao najjača

Sestrinska povezanost je očigledna, a Editina kratka i zagonetna poruka "A u međuvremenu..." uz srce nagoveštava da su ovi trenuci retki, ali neprocenjivi. Indi je na slikama u zelenoj košulji, dok je Edita delimično umotana u beli peškir, sugerišući trenutke odmora i relaksacije u nekom spa centru ili kod kuće.

Najemotivniji deo Editinih "storija" bila je fotografija malenih, bucmastih bebinih nožica u bebi-benkici sa motivima oblačića.

Slika, na kojoj su u krupnom planu mala bebina stopala na braon tkanini, nosila je jednostavnu ali dirljivu poruku: "None naše" uz srce i zaljubljeni emoji. Ova fotografija je potvrdila ono o čemu su se mediji šuškali – Edita je nedavno postala majka, a mala stopala su očigledno ćerkina.

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