Poznati pevač Saša Kovačević oženio je dugogodišnju partnerku Zoranu Tasovac, sa kojom očekuje dete.

Venčanje je proteklo u svečanoj i bajkovitoj atmosferi, a mlada je zablistala u beloj venčanici.

Tokom izgovaranja sudbonosnog "da", Saša je sve vreme držao ruku na stomaku svoje supruge, ne skrivajući emocije i sreću.

Par je tokom ceremonije bio nasmejan, dok je dekoracija bila pažljivo pripremljena u romantičnom stilu.

Krili trudnoću od javnosti

Kovačević je ranije otkrio da su on i Zorana određeno vreme krili vest o trudnoći, dok se nisu uverili da je sve u redu.

-Trudili smo se da neko vreme to ne otkrivamo sa javnošću, dok ne budemo sigurni da je sve u redu. Ne znamo kako je informacija procurela, ali sada je besmisleno da demantujem nešto što je istina. Veoma smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka - rekao je pevač.

Nedavno je otkrio i da li priželjkuje dečaka ili devojčicu.

-Postoji deo mene koji smatra da bi neko trebalo da nastavi porodičnu lozu Kovačević, to mi je važno. Ipak, voleo bih da dobijem devojčicu, jer sam veoma vezan za svoju Iskru i iskustvo odrastanja sa njom od njene druge godine mi je bilo prelepo. Dakle, voleo bih ćerku, ali ako bude sin, biću jednako srećan - konstatovao je na kraju.