Nikola Rokvić godinama važi za jednog od najprepoznatljivijih i najpoželjnijih muškaraca sa domaće estrade.

Iako danas neguje prepoznatljiv stil i posvećen je sportu, razvoju tela i duha, malo ko se seća da je u jednom periodu nosio dugu kosu.

Pevač je na pitanje pratilaca da li bi ponovo promenio imidž i pustio kosu, kratko odgovorio da to ne planira.

Kriza u braku sa manekenkom

Njegova supruga Bojana Barović ranije je govorila o kriznom periodu kroz koji su prošli u vezi, kada su, kako je istakla, čak razmišljali i o razlazu.

Nedavno se osvrnula na taj period i naglasila da se slična situacija više nikada nije ponovila nakon njihovog crkvenog venčanja.

Njih dvoje su o svom odnosu i izazovima kroz koje su prolazili govorili i u emisiji "Amidži šou", gde su otvoreno ispričali iskustva veze na daljinu.

- U jednom trenutku smo želeli da se raziđemo dok smo bili u vezi, ali nakon stupanja u crkveni brak takvih situacija više nije bilo. Tada sam živela u Los Anđelesu i postojala je faza kada smo razmatrali razlaz, jer nam je udaljenost postala preteška. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, da se oprobam u glumi, dok mi je karijera u modelingu bila u usponu - objasnila je Bojana.

Nikola se takođe osvrnuo na pitanje poverenja i vernosti, uz dozu šale.

- Jesam kada se udala za mene, tu sam je "prevario" jer se udala za mene - istakao je pevač u šaljivom tonu.