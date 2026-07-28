Voditeljka Dea Đurđević porodila se i na svet donela devojčicu, a porodica je upriličila slavlje u restoranu u Beogradu.

Ponosna baka je stigla među prvima, a baš dok nam je davala intervju na telefon ju je pozvala ćerka iz porodilišta, te je Dea za medije direktno prokomentarisala kako se sada oseća.

- Hvala na pitanju, odlično sam. Ovo je najlepši osećaj na svetu ikada. Znate li kako je sva lepa i lepo spava kod mame, predivno. Istina je, muž se više uplašio nego ja. Jedva čekam da krene sve oko bebe, to nisu obaveze već najlepši zadatak. Bila sam sve vreme nasmejana - rekla je Dea iskreno.

Početkom godine se uzeli

Inače, Dea Đurđević je početkom ove godine svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak.

Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Majka progovorila o zetu

Inače, Deina majka otkrila je i kako je zadovoljna zetom.

- Zet je odličan, ja ih znam dok su bili klinci i ja ih i dalje tako gledam. Meni je bitno da se vole i da su super, njena sreća mi je najbitnija - rekla je Nensi iskreno.

Alo/Blic

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