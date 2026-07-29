Kako prenose lokalni mediji, žena je radila na njivi u selu Elovec kada ju je ujeo pauk.

Ubrzo nakon toga osetila je snažan bol u ruci i leđima, vrtoglavicu i grčeve koji su zahvatili celo telo, zbog čega je hitno prevezena u Urgentni centar u Velesu.

Lekari su joj odmah pružili pomoć, a nakon konsultacija sa Klinikom za toksikologiju u Skoplju njeno stanje je stabilizovano. Posle pregleda puštena je na kućno lečenje.

Pauk donet u bolnicu u tegli

Pauk koji je ujeo ženu donet je u bolnicu, gde je potvrđeno da se radi o crnoj udovici, jednoj od najotrovnijih vrsta paukova u ovom delu Evrope.

Iz Opšte bolnice u Velesu navode da ne pamte sličan slučaj u poslednjih 40 godina.

Kako objašnjavaju, crna udovica nastanjuje kamenita područja oko Velesa, a njen otrov sadrži snažan neurotoksin koji može izazvati intenzivne bolove, grčeve u mišićima, znojenje, mučninu i druge ozbiljne simptome.

Izvor: Skopje1.