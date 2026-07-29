Rat sa Iranom koštao je američku ekonomiju približno 151,3 milijarde dolara zaključno sa 24. julom, iako Pentagon procenjuje direktne troškove na 37,5 milijardi dolara, piše „Telegraf“.

Publikacija napominje da procena Pentagona ne uzima u obzir srednjoročne i dugoročne posledice sukoba.

Prema proračunima novinara, ako se borbe nastave sadašnjim tempom, njihovi troškovi za američku ekonomiju mogli bi da porastu na 311,3 milijarde dolara do kraja godine.

Štaviše, sukob je već doveo do povećanja cena benzina i dizel goriva u Sjedinjenim Državama, navodi se u članku.

Ranije je NBC objavio, pozivajući se na izvore, da bi američki izdaci za vojnu operaciju u Iranu mogli iznositi između 80 i 100 milijardi dolara, što je skoro tri puta više od iznosa koji je prethodno objavio Pentagon.