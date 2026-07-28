Jelena Karleuša je iza sebe ostavila buran životni period koji je započeo razvodom od dugogodišnjeg partnera Duška Tošića, a nastavljen je nizom neprijatnih i teških situacija koje je pevačica uspešno prevazišla.

Sada se osvrnula na svaku svoju pobedu, te iskreno progovorila o ćerkama koje su joj bile najveća podrška u proteklim mesecima.

- Ćerke su mi najveći životni uspeh i ponos. I Nika i Atina su veoma zaslužne za svu dobru energiju koju plasiram, bile su mi amajlija kada sam objavila pesmu „Sad je sve okej“ jer su učestvovale sa mnom u nastupu i donele su mi sreću - rekla je Jelena o naslednicama, pa dodala:

- Bile su mi i uteha i podrška i nešto što mi je u najtežim životnim momentima dalo snagu da budem dobar i stabilan roditelj koji ne pokazuje slabosti i ne dozvoljava da bilo šta utiče na sreću dece. Jako su mi bitno njihovo vaspitanje i odrastanje, najlepši i najveći kompliment mi je kada čujem da sam uradila dobar posao kao roditelj.

Alo/Hype

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