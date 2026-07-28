Mala Cana stigla je i danas da poseti grob pokojnog partnera Andrije Bajića koji je sahranjen u Aleji zaslžnih građana na Novom groblju, a nakon što je olakšala dušu usledila je prava scena!

Naime, ona se šokirala kada je ugledala gomilu svežeg cveća, Cana je odmah počela da paniči, ali je saznala da je danas, 28. jula, pored Bajića sahranjena umetnica, Olivera Katarina.

Pevačica je stigla u društvu bliskih ljudi, bez Andrijine porodice, pa prvo zapalila sveću, a onda uradila i sve redno kako dolikuje.

Sve vreme je plakala dok je držala sveću u rukama, a ljudi koji su bili sa njom su objašnjavali zbog čega je Olivera sahranjena u istom grobu kao i Andrija, s obzirom na to da nije mogla da shvati šta se desilo i kako je došlo do toga da mesto bude isto.

Ćerke pevača joj izbacile stvari

Podsetimo, ćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici, nakon čega je usledila drama, a poznato je da nisu u sjajnim odnosima.

Alo/Telegraf.rs

BONUS VIDEO: