Muzičar Aleksanara Stanimirović poznatiji kao Aca Amadeus osvojio je srce 23 godina mlađe devojke, posle haosa koji je imao sa suprugom.

Naime, Aca ponovo ima razlog za sreću, a nakon turbulentnog perioda sa bivšom suprugom Snežanom i ćerkom Vaskom, mir pronašao u zagrljaju atraktivne koleginice.

Aca je u nekoliko navrata na društvenim mrežama objavljivao fotografije sa vatrenom crnkom, a reč je o pevačici Barbari Bojović, koja je od poznatog muzičara mlađa više od dve decenije.

- Konačno sam našao ljubav svog života! Znate kak se kaže, najviše se voli prvo dete i druga žena. Barbara je pevačica i veoma je tražena. Kida kako peva. Upoznao sam je preko zajedničkih prijatelja. Brzo se među nama rodila iskra, a sada slobodno mogu da kažem da je veza ozbiljna i da smo započeli zajednički život kod mene.

Odmah joj ponudio pomoć

Kako je naveo, hoće i da joj pomogne u karijeri.

- Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa - iskreno je rekao Aca.

Alo/Informer

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