Bivša manekenka Bojana Barović i pevač Nikola Rokvić su deceniju i po u ljubavi, a sada su progovorili o krizi i periodu kada su želeli da se rastanu.

Iako je bilo trzavica u njihovom odnosu, kako je Bojana otkrila, one su potpuno nestale nakon crvkenog venčanja.

Bojana i Nikola su gostovali u emisiji "Amidži šou" gde su iskreno govorili o poteškoćama koje su imali kada su održavali vezu na daljinu.

- U jednom momentu smo hteli da se raziđemo, kada smo bili u vezi, ali posle stupanja u crkveni brak nije bilo tih situacija. Kada smo se zabavljali, kada sam živela u Los Anđelesu, postojao je jedan period kada smo hteli da se raziđemo, bilo nam je previše te distance. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, da se oprobam u glumačkim vodama, modeling karijera mi je bila u usponu... - objasnila je Bojana.

"Prevario sam je kada se udala za mene"

Nikola je, takođe, priznao da li je nekada bio u iskušenju da prevari Bojanu.

- Jesam, kada se udala za mene, tu sam je prevario jer se udala za mene - našalio se Rokvić.

- Bio sam od početka ludo zaljubljen i to je to. Nema to, kada te Bog spoji... - objasnio je, a Bojana je dodala:

- On je uvek bio siguran u sebe.

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