Paneta, koji je tokom administracije Baraka Obame nadgledao operaciju u kojoj je ubijen Osama bin Laden, izjavio je da smatra kako ministar odbrane Pit Hegset pogrešno postupa kada je reč o objavljivanju informacija o ratu sa Iranom.

- Ovde postoji nameran pokušaj da se američkom narodu uskrate informacije i mislim da to na mnogo načina predstavlja sramotan pristup deljenju odgovornosti koju svi imamo kada je reč o vođenju rata - rekao je Paneta, prenosi Daily Beast.

Prema zvaničnim podacima Pentagona, potvrđena je pogibija 18 američkih vojnika, dok je o ranjenima i šteti na američkim bazama objavljeno veoma malo detalja.

Pentagon pod pritiskom zbog transparentnosti

Od početka američkih udara na Iran, koje je predsednik Donald Tramp naredio 28. februara, prema navodima Pentagona ranjeno je oko 430 pripadnika američkih oružanih snaga.

Ministarstvo odbrane je ove sedmice saopštilo da je od 7. jula povređeno 100 vojnika, ali i da se čak 96 odsto njih već vratilo na dužnost.

Istovremeno, američki zakonodavci traže od Bele kuće i Pentagona da objave više informacija o troškovima vojne kampanje, kao i o šteti koju su pretrpele američke vojne baze.

Kritike i zbog odnosa prema medijima

Kako navodi Daily Beast, Pit Hegset je bio na meti kritika i zbog odnosa prema medijima i visokim zvaničnicima Pentagona.

Prema navodima lista, pojedini visoki funkcioneri koji su dovodili u pitanje njegove procene o toku rata smenjeni su, dok su pojedinim medijskim kućama ukinute akreditacije, a pristup su dobili mediji koji se smatraju naklonjenijim administraciji.

Direktor kancelarije organizacije Reporteri bez granica u Vašingtonu Klejton Vajmers ocenio je da je odnos aktuelnog Pentagona prema medijima bez presedana u novijoj istoriji.

Izvor: Daily Beast.