Jelena Karleuša je iza sebe ostavila buran životni period koji je uspešno prevazišla.

Sada se osvrnula na svaku svoju pobedu, te iskreno progovorila o novim numerama koje su joj donele uspeh.

Karleuša je progovorila o nove tri numere koje su odmah po objavljivanju izazvale neverovatne reakcije publike, te istakla da i dalje ne veruje da je uspela da postigne toliki uspeh za kratak vremenski period.

- Iz jednog dosta negativnog perioda sam došla u jedan neverovatno pozitivan. Ne mogu ni da se radujem, osećam se kao da sanjam i da će se desiti nešto loše kad se probudim. Imala sam mnogo sreće da se sve tri nove pesme nađu na najvišim mestima među najslušanijim numerama u celom regionu - bila je iskrena Jelena.

"Ćerke su mi donele sreću"

Podsetimo, Karleuša je iskreno progovorila i o ćerkama koje su joj bile najveća podrška u proteklim mesecima.

- Ćerke su mi najveći životni uspeh i ponos. I Nika i Atina su veoma zaslužne za svu dobru energiju koju plasiram, bile su mi amajlija kada sam objavila pesmu „Sad je sve okej“ jer su učestvovale sa mnom u nastupu i donele su mi sreću - rekla je Jelena o naslednicama, pa dodala:

- Bile su mi i uteha i podrška i nešto što mi je u najtežim životnim momentima dalo snagu da budem dobar i stabilan roditelj koji ne pokazuje slabosti i ne dozvoljava da bilo šta utiče na sreću dece. Jako su mi bitno njihovo vaspitanje i odrastanje, najlepši i najveći kompliment mi je kada čujem da sam uradila dobar posao kao roditelj.

Alo/Hype

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