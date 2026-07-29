Prema pisanju Axiosa, Iran je ispalio balističke rakete prema američkoj vojnoj bazi u Jordanu, čime je prekinut višednevni period bez većih vojnih sukoba.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se, prema tvrdnjama korisnika, vide najmanje dve rakete koje su presreli sistemi protivvazdušne odbrane.

Prema prvim informacijama, ukupno je navodno ispaljeno šest projektila iz oblasti Homeina u unutrašnjosti Irana.

Autentičnost objavljenih snimaka nije nezavisno potvrđena.

Za sada nema podataka o žrtvama

U ovom trenutku nema zvanične potvrde da je neka od raketa pogodila cilj, niti da ima poginulih ili povređenih.

Napad je usledio svega nekoliko sati nakon sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika SAD Donalda Trampa u Beloj kući, koji su obe strane ocenile kao pozitivan i produktivan, dok su istovremeno preko Omana nastavljeni diplomatski kontakti.

Istovremeno, iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da formalni prekid vatre nikada nije ni postojao, uprkos tome što je prethodnih pet noći proteklo bez većih vojnih sukoba.

Ovaj događaj mogao bi da predstavlja novu eskalaciju sukoba u trenutku kada su diplomatski pregovori ponovo u toku.

Izvor: Axios, Telegraf.rs.