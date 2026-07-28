Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica ovih dana boravi na crnogorskom primorju, a za medije je posle dužeg vremena progovorila o novom dečku.

Naime, pevačica tvrdi da jeste ispunjena, te i da joj sadašnja veza i te kako prija.

-Znam samo da sam mnogo srećna, da nikad srećnija nisam bila i da nikad lepša nisam bila i da je on zaslužan za to. Definitivno nikad nisam bila raspoloženija i srećnija - rekla je kratko Anđela kroz osmeh.

O kolegama i nastupima

Pevačica tvrdi da i pored gustog rasporeda ima želju da ode na neki od nastupa kolega, pa je izdvojila Natašu Bekvalac.

- Ja bih otišla ponovo svaki put na Natašu Bekvalac. To je nastup na kom sam uživala, bila sam nekoliko puta. Takođe, Milica Pavlović je osoba kod koje nikada nisam uspela da odem, a najveća mi je želja, jer je Milica neko koga ja slušam svakodnevno. Novi album mi se vrti konstantno, svakodnevno. Tako da baš bih volela da odem kod Milice, kod Cece, naravno. Ima mnogo ljudi koje želim da slušam - rekla je Breskvica.

Alo/Telegraf

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