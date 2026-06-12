Barbara Bobak danas predstavlja svoj prvi deo albuma pod nazivom „Biro bluda“, a na događaju se pojavila u smelom stilu.

Nosila je efektan korset koji je istakao njenu vitku figuru, dok je modnu kombinaciju upotpunila crnim trendi pantalonama i visokim potpeticama.

Posebnu pažnju privukle su luksuzne štikle koje su savršeno zaokružile njen modni izbor.

Raspoložena i nasmejana Barbara je pozirala okupljenim fotografima i ostavila prisutne bez teksta svojim izgledom.

Mnogi su primetili da Barbara nakon što je skinula nekoliko kilograma izgleda bolje nego ikada, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu.

Alo/I.R.

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