Barbara Bobak danas predstavlja svoj prvi deo albuma pod nazivom „Biro bluda“, a na događaju se pojavila u smelom stilu.
Nosila je efektan korset koji je istakao njenu vitku figuru, dok je modnu kombinaciju upotpunila crnim trendi pantalonama i visokim potpeticama.
Posebnu pažnju privukle su luksuzne štikle koje su savršeno zaokružile njen modni izbor.
Raspoložena i nasmejana Barbara je pozirala okupljenim fotografima i ostavila prisutne bez teksta svojim izgledom.
Mnogi su primetili da Barbara nakon što je skinula nekoliko kilograma izgleda bolje nego ikada, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu.
Alo/I.R.
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