Voditeljka Dea Đurđević porodila se i na svet donela ćerku, za koju su njen emotivni partner Lazar i ona izabrali prelepo ime Iris.

Dea je odmah javnost obavestila da se dobro osećaju ona i beba, a sada mnoge interesuje i ko je njen izabranik.

Naime, Dea je dete dobila sa svojim izabranikom Lazarem, koji se u njen život vratio posle mnogo godina razdvojenosti.

Ljubav iz srednje škole

Lazar i Dea imali su lepu srednjoškolsku ljubav, a onda su im se putevi razišli.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Njih dvoje venčali su se 22. februara i tako ozvaničili svoju romansu.

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