Poznata voditeljka TV Pink, Dea Đurđević, danas se porodila i na svet donela svoje prvo dete.

Ona i njen suprug Lazar postali su ponosni roditelji devojčice kojoj su dali kratko i prelepo ime – Iris.

Mnoge je odmah zanimalo šta stoji iza značenja ovog imena, a u pitanju je božanstvo, ali i jedan cvet.

Ponosna majka se ubrzo nakon porođaja oglasila i podelila prve utiske, ističući da se i ona i beba osećaju odlično. "Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve", izjavila je vidno srećna voditeljka. Prethodnih dana, Dea je obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te je njihov dom bio u potpunosti spreman za useljenje malene naslednice.

Poreklo imena

Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

Neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta (kod nas poznata i kao perunika), koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka (kukca).

Šta znači ime Iris?

U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.

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