Popularna glumica Lidija Vukićević, iz braka sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom, ima dvojicu sinova, Andreja i Davida Mrkelu.

Ona je na naslednike ponosna, a redovno na društvenim mrežama objavljuje njihove fotografije, te je otkrila i čime se bave.

Andrej je nedavno sa partnerkom Našom dobio ćerku Dariju, te je glumica jednom prilikom otkrila kako je njena prijateljica komentarisala njene sinove.

Jedan je fudbaler, drugi pilot

Inače, Andrej je krenuo očevim stopama i uspešan je fudbaler, a bio je i član mlade reprezentacije Srbije. S druge strane, David je odabrao drugačiji put i on je pilot.

Podsetim, Lidija je govorila i o tome koliko je srećna što je postala baka.

-Ona je jedna lutka, već sada se vidi da ima divnu narav. Inače, u horoskopu je račica, kao i ja. Mnogi mi kažu "liči na tebe", a kad pogledam moje slike iz detinjstva i sama uočim sličnost. Naravno, ima tu i Andreja i Nađe - rekla je glumica za medije.

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