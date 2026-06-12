Barbara Bobak retko javno govori o svom privatnom životu i emotivnim vezama, ali je napravila presedan, te pred našim kamerama otkrila kako završava svoje partnerske odnose.

Kako je navela, pred jačim polom voli da se dokaže kako bi im jasno stavila do znanja da nije od onih koje mogu da se kupe.

- Plaćala sam muškarcima piće. Volim to nekada da uradim i mislim da je ispravno. Time želim da dokažem da ne može da me kupi. Postoje muškarci koji misle da su te kupili ako su ti poslali piće ili izveli na večeru. Nije mi potreban muškarac da me vodi na večeru. Hvala Bogu nisam gladna - poručila je Barbara koja je potom objasnila i da li joj oni koji prihvate piće padnu u očima zbog toga.

- Iskreno, više iz neke fore volim da muškarca častim pićem. Ako se posvađa sa mnom zbog toga, onda mi ne padne u očima. Ako je suprotno, onda mi padne - otkrila je pevačica.

U daljem razgovoru dotakli smo se i poruka koje dobija na društvenim mrežama, ali i nepristojih ponuda.

- Blokiram samo kada me neko smara. Ljude koji pišu hejt komentare ne blokiram, tako da imam jako mali broj blokiranih profila. Uglavnom mi se kulturno udvaraju, bace neku foru ili nešto lepo napišu. Dobijam poruke onih koji hoće da me žene. Eksplicitnih fotografija i nepristojih ponuda nema, zadesi se i to, ali retko. Prođem nekada kroz poruke, ali na njih ne odgovaram, još mi samo fali da odgovaram nepoznatim muškarcima – zaključila je Barbara Bobak za naš portal.

"Pare trošim na hedonizam"

Barbara nam je priznala da sa lakoćom troši zarađeni novac, te otkrila za šta ne žali dinara.

- Najviše volim da trošim na garderobu, hranu, porodicu, društvo, generalno na hedonizam. Godišnje obavim jednu veliku kupovinu, ne trošim pare svaki mesec na odeću, već je to sezonski - objasnila je Bobakova.

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