Pevačica Barbara Bobak gostovala je u emisiji "Ami G šou", zajedno sa starijom koleginicom Anicom Milenković, reperom Sajferom, misicom Simonom Manojlović i bivšom zadrugarkom Milicom Veličković.

Za ovo gostovanje Barbara je spremila nesvakidašnji stajling, a voditelj Ognjen Amidžić ju je tom prilikom uporedio sa Larom Kroft.

Bobakova je govorila o brojnim aktuelnostima, a sve je iznenadila priznanjem da ima novog dečka.

Voditelj je i sam bio iznenađen njenim priznanjem, pa je počeo da je ispituje ko je njen novi izabranik.

- Podugo smo zajedno. Ne bavi se javnim poslom, mlađi je od mene. Sportista, sluša sve žanrove muzike, viši je od mene. Nije levoruk. Lep je kao lutka - odgovarala je Barbara na brza pitanja, a kada je Amidžić probao da je zbuni i od nje izvuče ime, pevačica se nasmejala.

- Bi li voleo da znaš? Neću da ti kažem - poručila je Barbara kroz smeh.

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