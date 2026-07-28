Pevačica Mira Škorić nedavno je otvorila dušu i hrabro progovorila o najtežem životnom periodu i dugotrajnoj borbi sa opakom bolešću koju je uspela da ostavi iza sebe.

Ona tvrdi da je uspela da se izbori sa svime što joj se našlo na putu, uprkos tome što nije uvek bilo lako.

-Samu sebe sam pobedila. Ja sam uvek to ignorisala iako sam suštiniski bila ozbiljno bolesna. Taman se izlečim, snimim album, budem srećna i bolest se vrati. E, bilo je dosta više, samo ignor. Iz svega toga, ja sam na kraju pojela taj kancer. Izlečenje ide iz glave isključivo - rekla je Mira.

Tvrdi da je mnogo što šta krila

-Svoju najtežu životnu bitku vodila je u tajnosti, krijući dijagnozu od porodice kako bi ih zaštitila od stresa. Jedina osoba koja je znala istinu bila je njena sestra, čiji je kasniji gubitak Miri doneo nesnosnu bol: „Od porodice sam krila da se ne bi stresirali, samo je moja sestra znala. Na kraju je stradala od metastaza... Ja sam tada sve učinila, kroz zid sam išla, ali nisam uspela. To će mi ostati večni ožiljak”.

Alo/Hype

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