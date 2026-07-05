Pevačica Barbara Bobak danas je gostovala u emisiji voditeljke Pinka Bojane Lazić, i to prvi put nakon što ju je voditeljka pre nekoliko meseci javno kritikovala.

Naime, Bojana je svojevremeno istakla da joj je Barbarino gostovanje bilo jedno od najneprijatnijih iskustava u karijeri.

Ipak, danas ju je ponovo ugostila u svojoj emisiji.

Susret u studiju posle ranijih kontroverzi

Pevačica je u studio ušetala u uskim helankama i krop-majici, a Lazićeva je odmah reagovala čim ju je ugledala.

- Dobar dan - uzviknula je Barbara dok je ulazila u studio.

- Ćao, je l' si stigla? - odgovorila joj je Bojana.

Bobakova se odmah našalila, aludirajući na ranije prozivke zbog kašnjenja.

- Ko je stigao ranije? - upitala je kroz smeh.

- Da me više ne prozivaš - uz osmeh je odgovorila voditeljka.

Podsetnik na ranije izjave voditeljke

Nakon što su se srdačno zagrlile i pozdravile, atmosfera u studiju bila je znatno opuštenija nego prilikom njihovog prethodnog susreta.

Podsetimo, pre nekoliko meseci Bojanina izjava o Barbari izazvala je veliku pažnju javnosti.

- Kasnila je mnogo, a zatim nije pevala, iako je bilo dogovoreno da peva. Njena energija u studiju bila je katastrofalna. Pitala sam se koliko je godina na javnoj sceni, tri ili četiri, a ponaša se kao da je zvezda već četrdeset godina. Njeno gostovanje mi je zaista bilo jedno od najneprijatnijih iskustava - ispričala je tada voditeljka Pinka.