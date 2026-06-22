Nakon ogromnog uspeha koji je postigla za kratko vreme, Barbara Bobak spremna je za sledeći veliki korak u svojoj karijeri. Pevačica je za naš portal otkrila ekskluzivne detalje o pripremama za veliki solistički koncert na otvorenom, planovima za novi studijski album na slovo "B", ali i kako gleda na to što je trenutno prva asocijacija na rodni Futog.

Sebe nazivaš ambasadorom Futoga. Možeš li bez lažne skromnosti reći da si najpoznatija osoba iz svog mesta?

— U ovom trenutku da, realno jesam. Bila je i Vida Pavlović iz Futoga... Jao, evo ga naslov: "Vida Pavlović mi je konkurencija – Barbara Bobak kreće sa rage-baitom, 3, 2, 1..." (smeh). Šalu na stranu, u ovom trenutku sam verovatno jedina poznata ličnost odatle.

Katarina Grujić je zakazala MTS dvoranu. Da li je taj prostor mali za tebe ili ciljaš na nešto veće? Sebe vidiš u većim prostorima?

— Više, više! Ne plašim se velikih prostora. To je nešto što se planira kao sledeći korak nakon albuma. Nemam tačan datum, ali najverovatnije sledeće godine, možda za moj rođendan. Ako bude tada, biće sigurno na otvorenom, pod nebom, da se ne znojimo u zatvorenom.

Prošle godine se pričalo da je letnja sezona malo "pukla" na primorju, da ljudi nisu bili zadovoljni pevačima. Kako ocenjuješ svoje zakazane nastupe?

— Meni je prošlo leto stvarno bilo okej, imala sam možda dva nastupa koja su bila malo slabija, ali generalno ne mogu da se žalim. Zadovoljna sam količinom nastupa. Ne bih više, ali moj bend i menadžeri uvek hoće još. Sad sam okačila kalendar, pregovara se non-stop. Prihvatiš to i ideš, što se kaže, u nadnicu. Da mogu da se teleportujem i da se ne iscrpljujem, pevala bih svaki dan. To putovanje me ubija u pojam. Ne samo putovanje, nego to što ne mogu da spavam u svom krevetu. Otkud znam šta se dešavalo pod tim hotelskim jastucima? Pa me ujutru bole leđa... Volim svoju kuću. Nervira me ono pakovanje kofera, pa kad te isteruju iz hotelske sobe u 11 ujutru, a ti došao sa svirke u 6! Legneš u 8, taman te uhvatio san, i moraš napolje. Te tehničke stvari me izluđuju - rekla je Barbara za Alo.

Za kraj, svi tvoji dosadašnji projekti i EP-jevi počinju na slovo "B". Kako će se zvati novi album?

— Imam dve-tri opcije na slovo "B", ali neću još da otkrivam jer se lako može desiti da se pojavi neka nova pesma koja će postati noseća, pa da promenim mišljenje i ispadnem budala. Saznakete uskoro - rekla je Bobakova.