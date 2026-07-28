Jelena Karleuša je u proteklom periodu objavila tri nove pesme, a sada se osvrnula na bivšeg, Duška Tošića, koji je javno istakao da smatra da su numere posvećene njemu.

Kako je navela, među njima više nema ni ljubavi ni šanse za pomirenjem, iako su mnogi stava da Duško upravo to priželjkuje.

- Duško i ja smo u pristojnim odnosima zbog naše divne dece i zbog njih dve nikada ne bih rekla ružnu reč za njihovog oca. Među nama više nema iskri, bila je u pitanju velika vatra, ali sada je sve spaljeno i ostao je samo pepeo iz kog može da iznikne trava prijateljstva. Voz naše ljubavi je otišao odavno i daleko. Da se Duško ne naljuti, volela bih da moj život ode u drugom smeru i s drugim muškarcem, kao što je otišao i njegov - rekla je Jelena kroz smeh.

"Publika mi je preča od muškarca"

Iako priželjkuje novu ljubav, Jelena ne krije da nema snage za upoznavanje s potencijalnim izabranicima.

- Ne tražim frajere, ne interesuju me i ne mislim da mogu da nađem pravog muškarca za sebe. Misli mi ne idu u tom smeru, pravu ljubav i pravi adrenalin osećam samo na bini s publikom. Nije se desio nijedan muškarac koji je uspeo da mi nadomesti taj osećaj - zaključila je za Hajp.

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