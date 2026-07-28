Voditeljka Dea Đurđević porodila se danas i na svet je donela ćerku kojoj je dala ime Iris.

Lepe vesti obradovale su njenu porodicu, prijatelje i kolege, a posebno kumu Danijelu.

Naime, ona se oglasila na Instagramu i objavila da je dobila kumče, te sada njenoj sreći nema kraja.

- Danas je svet bogatiji za jos jednu lepoticu, rodila se moja Iris Petrović. Srećna sam i blagoslovena za jos jedno kumče. Hvala dragom Bogu na radosti i milosti koju je dao mojoj Dei i Lazaru i svima nama, volim te Iris - napisala je Danijela.

Ime za bebu

Podsetimo, pretpostavlja se da ime Iris, koje su dali ćerkici, vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

BONUS VIDEO: