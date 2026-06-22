Popularna pevačica Barbara Bobak ponovo je podigla prašinu na estradnoj sceni svojim brutalno iskrenim stavovima. U otvorenom razgovoru za naš portal, folkerka je bez dlake na jeziku otkrila kako rešava probleme sa nevernijim partnerima, šta misli o muškarcima koji šalju "vatrice" na Instagramu, ali i da li bismo uskoro mogli da je vidimo na naslovnici prestižnog magazina za muškarce.

Da li bi se skinula za "Playboy" ako bi ponuda bila finansijski neodoljiva i ako bi sama birala tematiku?

— Ako bi dobro platili – bih! Birala bih između Dušana, Mine i Gorana za fotografa, jer znam da bi svako od njih na svoj šizofreni način uradio brutalan posao.

Šta je za tebe onlajn prevara? Kako reaguješ ako partner lajkuje ili pošalje "vatricu" drugoj devojci na Instagramu?

— Kod mog partnera je to apsolutno nemoguće da se desi. Njih toliko ubijem u pojam pričom o tome koliki je krindž slati nekome vatrice. Kad te žena poput mene zavoli, onda znaš da si stvarno voljen, i ja im prosto zgadim samu ideju o tome. Desilo mi se sa jednim bivšim momkom da je slao neke poruke, toliko sam ga isponižavala i srozala da se posle toga verovatno nije digao! — rekla je Barbara Bobak za Alo.