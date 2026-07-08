Iza kulisa istorijskog uspeha i rasprodatih beogradskih Arena, Tea Tairović je vodila najtežu bitku sa sopstvenim strahovima o kojoj je javnost do sada mogla samo da nagađa. U ekskluzivnom razgovoru za Alo!, muzička zvezda potpuno iskreno govori o trenucima kada joj se telo oduzimalo od treme, surovoj ceni estradne sujete koju odbija da plati, ali i neprobojnom zidu koji je morala da podigne oko svog privatnog života onog trenutka kada se ugase reflektori na sceni.

Dve beogradske Arene za Teu su bile duplo teži zadatak i najozbiljniji poduhvat u karijeri, a strah od praznog prostora rešio je njen menadžer jednom jedinom rečenicom koja joj je promenila svest.

- To je jedna jako velika stvar za mene bila i u tom momentu, a bogami i sada u ovom momentu. To je nešto najozbiljnije što sam uradila u svojoj karijeri, pogotovo što su se arene desile samo godinu dana posle Tašmajdana - započinje Tea priču za Alo! i otkriva kako je reagovala na vest o otvaranju drugog datuma.

- Mi smo pola Beogradske Arene prodali samo preko Instagrama, tako da ja sam tu već otprilike pretpostavila i rekla sam im iz organizacije da će biti i druga. Stvarno sam ponosna. Imala sam tu dilemu kada sam držala prvi koncert na Tašmajdanu, kao: "Da li će biti ljudi, ko će meni da dođe na koncert?", i onda mi je menadžer rekao: "Slušaj, izaći ćeš na ovu binu pa makar bio jedan čovek, bilo 5.000 ljudi ili 12.000 ljudi, ima da izađeš." I to je u mojoj glavi bio prekidač, i time se od tada pa do večnosti vodim - prisetila se Tea.

Dok bi se mnoge njene kolege uplašile tehničkih problema na ovako gigantskim koncertima, Tea ističe da je u karijeri preživela toliko katastrofa na terenu da je više ništa ne može iznenaditi.

- Ne plašim se tehnike, zato što sam već imala sve moguće tehničke probleme koji mogu da se dese. Na koncertu u Skoplju mi je nestalo struje, tako da ako mogu bez struje da radim, mogu bez svega. Na nastupu u Cirihu nam se desilo da je jedno društvo koje je bilo u separeu otvorilo šampanjac. Naravno, nije se to namerno desilo, ali je bilo fatalno za nas. Ceo šampanjac je završio u mikseti. Treća pesma po redu, tek sam rekla dobro veče - započela je Tea, pa otkrila kako se završila ta situacija.

- Stalo je sve, ja sam morala da se nadvikujem sa ljudima. Rekla sam: "Ljudi, čekamo drugu miksetu. Ako hoćete, evo ja ću sesti ovde na binu, popiću piće. Popijte i vi piće, sačekajte." Nijedan čovek nije izašao. Sat vremena smo čekali drugu miksetu - otkrila je Tea.

Odgovornost u Areni bila je ogromna, prvenstveno zbog kompleksne produkcije i čak četrdesetoro ljudi koji su u svakoj sekundi morali da prate rigorozan protokol na sceni. Tea priznaje da je strah pred izlazak pred publiku i dalje jeziv.

- Osećaj padanja u nesvest je isti, ne prolazi, još je gore! Ja imam tremu koja me na sekund parališe, oduzme mi se telo. Naravno, to sve prolazi sa prvim taktovima pesme, ali u tom momentu mi sve smeta. Smeta mi kostim, sve mi je teško, smeta mi tehnika, neko mi nešto kaže, a ja gledam kroz tu osobu i ne čujem uopšte - otkrila je Tea za Alo!

Pevačica se kroz osmeh prisetila i neverovatne anegdote sa koncerta u sarajevskoj Skenderiji, kada joj je popularni kolega Amar Gile skratio život za nekoliko godina.

- Mene je ponovo uhvatila padavica, pogotovo zato što je kasnio koncert jer je bilo mnogo ljudi i sporo su ulazili kroz one skenere. U tom momentu Amar Gile i Emir Đulović su mi gosti na koncertu, a Amar Gile nam se ne javlja na telefon tri dana! Čovek ne postoji, nije došao na tonsku probu. Ja sam se pomirila s tim da on možda i neće doći. Izlazim na binu, stajem pored stepenica i već krećem da padam unazad, kad eto ti ga Gile iz publike, i ja ga pitam: "Pa zašto se ne javljaš?", a on kaže: "Pa nisam hteo da vas opterećujem, vi ste u obavezama." Kad sam ga videla, svanulo mi je sve - prisetila se Tea kroz smeh.

Koncert u Beogradu obeležili su i pažljivo odabrani gosti, a spekulacije o lošim odnosima sa Ivanom Krunić pale su u vodu istog sekunda kada su zajedno zapevale svoj stari, vanserijski hit.

- Ja ne znam zašto se to spekulisalo, mi i nismo bile u nekom kontaktu, čule smo se povremeno kada ona ima nešto važno ili kada ja imam neku novu pesmu ili album. Svaki put se devojka setila i čestitala mi je. Baš jedna lepa komunikacija između nas dve. I ona je jako bila srećna što sam ja nju zvala da nastupi. Mislim da publika nikada nije zaboravila naš duet i mislim da se potajno nadala - otkrila je Tea. Posebnu pometnju na sceni napravila je njena najbolja prijateljica Barbara Bobak, koja je izvela performans koji niko nije očekivao.

- Od Barbare uvek možete da očekujete iznenađenje. Ona nikad ne bi pustila da to tek tako prođe, da samo izađe na binu, otpeva pesmu i vrati se u bekstejdž. Ona će uvek spremiti neko iznenađenje, ili za vas ili za publiku. Ona je izuzetno kreativna kada kupuje poklone, Sanja je isto jako kreativna. Onaj ko nije kreativac u tom pogledu, to sam ja. Ja jednu kreativnu kovertu uvek dam i to je to, ja sam taj prijatelj - ispričala nam je Tairovićeva kroz smeh. Tea je ponosna i na činjenicu da je prva pevačica sa naših prostora koja je legendarnog bugarskog kralja Azisa dovela u Beogradsku Arenu.

- Izuzetno mi je to značilo, prvo što je to bila moja ideja, tako sam nekako i koncipirala koncert. Kada bude sledeći beogradski koncert, imam još luđe ideje kada su u pitanju strani gosti. Čovek je prvi put gostovao u Beogradu i to je isto i za njega bila jedna velika stvar. Jako se lepo oseća ovde kod nas, on nije znao koliko ga ljudi ovde vole - otkrila je pevačica.

Nakon udaje za supruga Ivana, Tea je spakovala kofere i vojvođansku mirnu svakodnevicu zamenila vrelim beogradskim asfaltom.

- Vojvodina jeste dosta mirnija, ali ne toliko. Recimo, kad sam ja bila dete, druga su vremena bila nego sada. Mislim da se i Novi Sad dosta ubrzao. Novi Sad je moja baza zauvek. Živim u Beogradu prvenstveno zbog posla. Mislim da je Beograd jako poseban grad i da takav grad ne postoji nigde na svetu. Navikla sam se, mada me čak i mama kritikuje da sam izgubila akcenat - ispričala nam je Tea kroz smeh.

Iako je u samom vrhu estrade, Teu gotovo nikada ne viđamo na estradnim koktelima, dogadjajima i javnim promocijama, a ona objašnjava i zašto ima neprobojan zid prema tome.

- Biram gde ću da idem. Moje obaveze i moj život biraju. Nekada prosto zbog prirode posla i zbog putovanja, vrlo retko spavam u svom krevetu. Tako da, kada sam kod kuće, biram da ostanem kod kuće i biram da budem sa porodicom, da se njima koliko toliko posvetim. Zato što te posao prosto tera na to, porodicu najviše zapostavljaš, porodica najviše trpi. Generalno sam kućni tip, ljubitelj sam malih okupljanja. Možda niste stekli takav utisak zato što sam pred kamerama onako uzdržana, ali ja jako volim da se smejem, volim da se šalim, volim da se, žargonski ću se izraziti, lupetam sve i svašta. Sad to ne mogu pred nekim koga ne poznajem. Imam barijeru prema ljudima koje ne poznajem, baš mi treba vremena da se onako odledim - otkrila je Tea.

"Ne zanima me ko je koliko karata prodao i koliko ima pregleda"

Za sam kraj, Tea je otvoreno progovorila o sujeti na estradi i trci za brojkama, te otkrila zbog čega je u privatnom životu distancirana od većine kolega i o čemu jedino razgovara sa svojim retkim prijateljima iz javnog sveta kada se ugase reflektori.

- Ja sa nekim drugim ljudima nemam slična interesovanja osim posla. Ja sam u poslu 24 sata i onda kada nisam, kada sam privatno na nekoj kafi ili na večeri, volim da pričam o filmovima, volim da pričam o knjigama, volim da pričam neke dogodovštine iz svog života. Nemojte mi ko je koliko prodao karata, ko koliko ima pregleda, lajkova... ne interesuje me, ostavite posao za posao - započela je Tea, priznala je da iako izbegava razgovore na tu temu, ponekad se sa svojim najboljim prijateljicama Sanjom Vučić i Barbarom Bobak ipak posavetuje.

- Nas tri se čujemo svakodnevno, pa uvek delimo jedna drugoj savete. Ako neka ima iskustva recimo, eto, ja sa koncertima pa mogu da kažem nešto, neki svoj sud o nečemu, ali ne u tom smislu da sad mi razglabamo svakodnevno o kartama i o lajkovima - zaključuje Tea Tairović u velikom i ekskluzivnom intervjuu za Alo!

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