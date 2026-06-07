Tea Tairović je u okviru svoje turneje održala koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu. U nikad glamuroznijem izdanju Tea je izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

Jedan od najlepših trenutaka večeri dogodio se kada je pevačica od publike dobila na poklon čuveni pirotski ćilim, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada.

Nakon uspešnog koncerta i rekordne posećenost Tea je pred našim kamerama govorila o koncertu, suprugu i planovima za budućnost.

- Osećaj je fenomenalan. Volim da zastanem kada čujem da svi pevaju uglas, da taj momenat zadržim u sećaju i veoma sam ponosna na to. Najviše sam zahvalna svojoj publici i Bogu jer sam to doživela. Imaću čega da se sećam za mnogo, mnogo godina.

Tea je progovorila o svojim planovima za budućnost, te nam otkrila da bi volela da jednom dana održi koncert na Ušćiu.

- Što se Ušća tiče, volela bih da se to desi, naravno. Imala sam dosta ponuda od raznoraznih organizatora kada je reč o Areni, ali sam izrazila želju da naredni koncert u Beogradu bude na otvorenom – rekla nam je pevačica, pa otkrila koliko se promenila od početka karijere.

- Ako kažem da me vreme nije promenilo, slagaću, jer se samo budala ne menja. Ako kažem da jesam, može da se protumači da sam se ja u celosti promenila, i jesam. Promenila sam se nabolje, verujem više u talenat i kreaciju.

Tea je pomenula i supruga Ivana, te nam otkrila da li nailaze na sukobe, budući da mnogo vremena provode zajedno.

- Kašnjenje je to što mu najviše smeta. Kod mene uvek ima vremena za sve, a kod njega ne. Nervira ga moje kašnjenje.

"Dete će mi odrastati uz muziku"

Nije nam krila da bi volela da se ostvari i kao majka, te je otkrila da li bi to planirala shodno karijeri ili bi se spontano desilo.

- Treba čovek i da planira, ali i da se neke stvari spontano dese. Mislim da ne postoji trenutak kada sam spremna na to. Imam karijeru, partnera kojeg volim najviše na svetu. Veliki sam karijerista i moje dete će morati da se navikne na to da će odrastati uz muziku.

Alo/L.A.

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