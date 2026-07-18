Muzička zvezda, Tea Tairović održala je večeras spektakularan koncert u Šapcu, na prostoru šabačke tvrđave, gde se okupio veliki broj obožavalaca željnih dobre muzike i nezaboravne atmosfere koji su je u jednom trenutku obasipali poklonima.

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje. Prepuni trg bio je ispunjen sjajnom energijom, a hiljade glasova horski su pevale svaki Tein hit. Publika je neumorno pratila ritam, pevala i igrala zajedno sa muzičkom zvezdom, koja je svojim nastupom još jednom pokazala zašto važi za jednu od najtraženijih regionalnih zvezda.

Vrhunac večeri usledio je kada je zapevala veliki hit "Bonita". Tada je atmosfera dostigla usijanje publika je u glas pevala svaku reč, a trg je na nekoliko minuta postao jedna velika bina ispunjena pesmom, igrom i ovacijama. Prema rečima organizatora, na Teinom koncertu prisustvovalo je više od 20.000 ljudi.

Podsetimo, Tea je nedavno izbacila novi album “Dominantna” koji je za veoma kratko vreme doživeo vrtoglavi uspeh.

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