Tea Tairović je u okviru svoje turneje sinoć održala koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu.

U nikad glamuroznijem izdanju Tea je izašla pred pirotsku publiku, a koncert je otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona.

Dok je izvodila svoje najveće hitove, Teu Tairović fanovi su ogrnuli pirotskim ćilimom, koji je autentični srpski ručno rađeni tepih koji predstavlja simbol ovog kraja Srbije, a našao se i kao nematerijalno kulturno nasleđe pod zaštitom Uneska.

- Želim da se zahvalim na pirotskom ćilimu. Najvredniji poklon ste vi, moja publika, a onda i ovaj pirotski ćilim - rekla je Tea.

Inače, pirotski ćilim je autentični srpski ručno rađeni tepih sa Stare planine, koji uživa status proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Njegova glavna jedinstvenost leži u tome što nema naličje, lice i poleđina su potpuno isti.

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