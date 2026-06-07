Drveni most preko reke srušio se u Černovičkoj oblasti na zapadu Ukrajine, a na njemu se nalazilo više od 30-oro dece, saopštila je pres služba regionalne kancelarije Državne službe za vanredne situacije Ukrajine.

Deca su došla u selo Viženka na ekskurziju i izašla na drvenu platformu. Stara konstrukcija nije mogla da izdrži težinu.

Nekoliko tinejdžera je zadobilo povrede različite težine i hospitalizovano je. Spasioci su brzo poslati na lice mesta.

Prema rečima stručnjaka, u trenutku urušavanja na mostu se nalazilo između 20 i 30 ljudi. Zvanični uzrok urušavanja je preveliki broj ljudi na mostu u isto vreme.

Krajem maja, u Sevastopolju se srušio balkon, gde je grupa srednjoškolaca pravila grupnu fotografiju. Devetoro maturanata je povređeno, od kojih je troje hospitalizovano u teškom stanju.