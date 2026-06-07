Jelisaveta Orašanin nakon razvoda od Miloša Teodosića navodno uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Glumac je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju, a iako je sakrio o kome je reč, jedan detalj ga je odao.

Jelisaveta i Pavle su najpre neko vreme krili svoju ljubav, ali sada se zajedno pojavljuju svuda i ponosno pokazuju koliko su zaljubljeni.

Glumac je nedavno na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi samo noga njegove izabranice, a da je u pitanju Jelisaveta odala ga je nanogica koju je nosila.

"Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za prolaznike"

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

Alo/Blic

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